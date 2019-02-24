رياضة | عاجل.. الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة بيع نادي النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة بيع نادي النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن بيع نادي النجوم لمستثمر عربي.

وقال الطويلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي":" بالفعل هناك عدة عروض لبيع النادي ولكن لم يحدث أي خطوة حتى الآن".

وتابع الطويلة عن حقيقة الاجتماع بسالم الشامسي رجل الأعمال الإماراتي ونائب رئيس بيراميدز:" لم يحدث حتى الآن، ولكن هناك اكثر من مستثمر يرغب في شراء النادي ولم نتخذ أي قرار رسمي حتى الآن.

تعادل نادي الاسماعيلي، مع نظيره فريق شباب قسنطينة الجزائري، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم ينجح الدراويش في تحقيق الفوز خلال دور المجموعات حتى الآن، حيث خسر مباراتين أمام مازيمبي بنتيجة هدفين نظيفين، وأمام الأفريقي التونسي على ملعب الإسماعيليه، وتعادل أمام شباب قسنطينة الجزائري.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد الإسماعيلي من البطولة بعد الشغب الجماهيري في مباراة الأفريقي، ولكن بعد ذلك قرر عودة الدراويش وخوض المباريات بدون حضور جماهيري خارج ملعبه.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- شباب قسنطينة 7 نقاط.

2- مازيمبي 7 نقاط.

3- الأفريقي 3 نقاط.

4- الإسماعيلي نقطة واحدة.