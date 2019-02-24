انت الان تتابع تركي آل الشيخ: لا أتوقع أن يهرب الأهلي من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، الشكر إلى كل من طالبوه بإلحاح بالعدول عن قراره بنقل ملكية النادي لنائب رئيس لمجلس الإدارة سالم الشامسي. وأعلن نادي بيراميدز، عن قرار المستشار «آل الشيخ» بإعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات، وذلك بعد ساعات من نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق.

وقال آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «واجهت مصاعب أكثر مما تعرضت له في الفترة الماضية وتمكنت من تخطيها، وأعتقد ان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة قام بكل واجباته على أكمل وجه». وأضاف: «بيراميدز جاهز لمواجهة