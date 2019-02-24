شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الهلال السعودي تصل إلى مطار برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودى إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، مساء، على متن طائرة خاصة.

يستعد الهلال لمواجهة الاتحاد السكندري في إياب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية في المباراة، مساء الاثنين، على ملعب ستاد برج العرب.

كان في استقبال بعثة الفريق السعودي إبراهيم شعبان وأحمد عبدالمجيد وحازم الرجال، أعضاء مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري.

انتهى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة لصالح الهلال السعودي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.