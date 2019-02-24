شكرا لقرائتكم خبر عن غليان في القادسية بعد مسلسل الخسائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

وجه الجهاز الإداري بالفريق الأول بنادي القادسية خطاب لفت نظر للمحترف البرازيلي إلتون جوزيه، إثر تجاهله مصافحة الجهازين الفني والإداري على دكة البدلاء، بعد استبداله من قبل المدرب البلغاري بيتيفا في شوط المباراة الثاني ودخول عبدالمحسن القحطاني بدلا عنه، وسيطبق الجهاز الإداري ما نصت عليه لائحة النادي الداخلية تجاه إلتون، بلفت نظر اللاعب، وفي حال تكرار ذلك فسيتم الخصم من مرتبه الشهري.

من جهة أخرى، خرجت جماهير القادسية غاضبة من ملعب المباراة بعد خسارة الفريق من الشباب بهدف دون مقابل، ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأثار نزيف النقاط مخاوف الجماهير القدساوية التي طالبت إدارة النادي، برئاسة مساعد الزامل، بعقد اجتماع عاجل مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تراجع نتائج الفريق خلال الجولات الـ3 الماضية التي خسرها الفريق أمام النصر والهلال والشباب. وعبرت الجماهير في الوقت نفسه عن استيائها الشديد من طريقة عمل المدرب بيتيفا، مبينة أنه فشل في توظيف لاعبيه بالشكل الصحيح داخل المستطيل الأخضر رغم معرفته التامة باللاعبين.

من جهته، قدم مدرب القادسية بيتيفا اعتذاره للجماهير القدساوية بعد خسارة الفريق أمام الشباب، واعدا بتصحيح الأوضاع قبل مباراة الرائد القادمة، مؤكدا أن هذه النتائج لا ترضيه شخصيا، وأن الأخطاء التي ارتكبها لاعبو القادسية تسببت في خسارة الفريق وكلفتهم خسارة النقاط الـ3.

يذكر أن الفريق القدساوي يحتل المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، وسيلاقي فريق الرائد (الجمعة القادم) ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.