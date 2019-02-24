شكرا لقرائتكم خبر عن السبيعي وبن علي يرميان سهام الأخضر.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يدشن راميا المنتخب السعودي للسهام عبدالإله بن علي وراشد السبيعي اليوم (الأحد)، مشاركتهما في بطولة التضامن الدولية التي تستضيفها العاصمة البنغلاديشية (دكا) من 23 حتى 27 من شهر فبراير الجاري، بمشاركة 143 راميا ورامية، و33 مدربا وإداريا يمثلون 23 دولة. وسيبدأ الراميان صباح اليوم (الأحد)، من مرحلة التصفيات «التسجيل الرسمي» في مسابقة القوس الأولمبي للفردي، وفي حال تحقيق الرقم المؤهل سيلعبان التصفيات النهائية للدور 1/‏24 في اليوم نفسه.

وكان راميا الأخضر قد أجريا تدريبهما الرسمي صباح أمس (السبت) على الميدان الذي ستقام عليه منافسات البطولة، تحت إشراف الوطني مشعل العتيبي، فيما التحق مدير المنتخب السعودي للسهام المهندس تركي الدربي بالبعثة في وقت مبكر ووجد في الاجتماع الفني للبطولة.

من جهة أخرى، شاركت بعثة الأخضر في حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم يوم أمس بحضور وزير الشباب والرياضة في بنغلاديش محمد زاهيد أحسن رسول، والأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي محمد بن صالح القرناس، وأمين الصندوق عبدالعزيز بن سعد الدلاك، وسكرتير عام الاتحاد الدولي للسهام توم ديلونغ، والأمين العام للجنة الأولمبية رئيس الاتحاد الوطني للسهام الجنرال مانويل إسلام، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأمين العام للاتحاد الوطني للسهام قاضي شابول.