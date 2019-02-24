شكرا لقرائتكم خبر عن خيمي: مؤشر ألعاب الوحدة «أخضر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

حذر رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي جماهير ناديه من فئة المندسين في قلب الشارع الوحداوي التي تنشط وقت الهزيمة لتأليب الجماهير الوحداوية ضد الجهازين الفني والإداري لخلق مشكلات وهز الثقة بين الجماهير والجهازين الفني والإداري، مبينا أن فريقه يسير بشكل جيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات وحصد أحد المراكز التي تقود الفريق للوجود في مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم القادم، إلى جانب تأهل الفريق حاليا لمواجهة التعاون في دور الـ8 من كأس الملك للموسم الحالي، مطالبا الوحداويين العاشقين للنادي بالدعم ومساندة الفريق من أجل تحقيق طموحاتهم وآمالهم، في ظل توافر الإمكانات التي تكفل للفرسان تحقيق أفضل النتائج والسعي لحصد لقب كأس الملك.

وأضاف خيمي: «إن هذه الفئة المندسة في مدرجات الوحدة ليست وليدة اليوم بل منذ أن كنت لاعبا في الفريق الوحداوي، ولكن يجب أن نغير ثقافتنا ونلتف حول نادينا في أشد الظروف، نعم الأخطاء موجودة في الفريق ونسعى لمعالجتها أولا بأول، وبلغة العقل نحن في الوحدة لدينا عقلاء كثر من الجماهير الوحداوية، ولكن مع الأسف في بعض المباريات عند الهزيمة هناك جماهير تنساق خلف المندسين الذين هدفهم خلخلة الأوضاع الفنية في الفريق، ولن نلتفت لهم، وسنسير بالفرسان للمنافسة على البطولات».

وأشار خيمي في ختام تصريحه لـ«الخليج 365»، إلى أن مجلس إدارة النادي يهدف لإسعاد جميع الوحداويين في الألعاب كافة التي استعادت قوتها، ففي كرة اليد الفريق ينافس على بطولات الموسم، وكرة الطائرة يتصدر الفريق دوري الدرجة الأولى دون هزيمة، وكرة السلة في مركز متوسط أفضل بكثير من الموسم المنصرم، مما يؤكد أن مؤشر ألعاب الوحدة في الألعاب المختلفة «أخضر» الموسم الحالي، مبينا أن مجلس الإدارة يتطلع إلى إغلاق الموسم بالحصول على البطولات.