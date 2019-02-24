شكرا لقرائتكم خبر عن الليفر يواجه مان يونايتد للانفراد بالصدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن) تتواصل الإثارة والندية في

تتواصل الإثارة والندية في الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر يونايتد أمام ليفربول اليوم (الأحد) في «ديربي» شمال إنجلترا على ملعب أولد ترافورد، وتقدم يونايتد بفضل نتائجه مع سولسكاير إلى المركز الرابع في البريمرليغ، ويبتعد بفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب المرتبة الثانية في الدوري برصيد 65 نقطة، خلف مانشستر سيتي الذي يحتل الصدارة بالرصيد نفسه من النقاط وبفارق الأهداف عن الليفر الذي يطمح مدربه كلوب في قيادة فريقه للفوز على مانشستر يونايتد واعتلاء الصدارة بفارق 3 نقاط عن السيتي.

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