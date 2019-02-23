بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، فرانشسكو بروموتو رئيس إتحاد البحر المتوسط، ختام منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد تحت ١٧ سنة والتي استضافتها مدينة بورسعيد خلال الفترة من ١٧ الي ٢٣ فبراير الجاري.

وحضر أشرف صبحي المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي فرنسا ومونتنجرو والتي حسمها المنتخب الفرنسي لصالحه بنتيجة ٢٨-٢٧ بعد مباراة قوية، والتي احتضنتها صالة المدينة

وجاء المنتخب المصري في المركز الثالث في البطولة بعد أداء متميز لأشبال الفراعنة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الاتحاد المصري لكرة اليد يلقى كافة الدعم الفني والمعنوي والمادي، من أجل النهوض بمستوى اللعبة داخلياً، والوصول لأولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، وهو الهدف الرئيسي خلال الفترة الراهنة.

وأشاد الوزير بجهود محافظة بورسعيد والاتحاد المصري لكرة اليد ، في إخراج البطولة بهذا الشكل الرائع والذى يعكس مستوى وقدرة مصر التنظيمية والإدارية للعالم.

واختتم وزير

وفي المقابل أكد اللواء عادل الغضبان

وأضاف بأن الإشادة التي تلقتها محافظة بورسعيد من جميع الوفود والبعثات الرياضية من الدول المشاركة في بطولة حوض البحر المتوسط جعل المحافظة، تزيد من إهتمامنا باستضافة مزيد من الأحداث الرياضية العالمية.

وقدم المحافظ الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده في تطوير المنظومة الرياضية، وسعيه الدائم الى إستضافة مصر للاحداث والبطولات الرياضية، التي تساهم بشكل كبير في الترويج لمصر سياحيا، مما يعكس آثاره الايجابية على الاقتصاد المصري. ، فرانشسكو بروموتو رئيس إتحاد البحر المتوسط، ختام منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد تحت ١٧ سنة والتي استضافتها مدينة بورسعيد خلال الفترة من ١٧ الي ٢٣ فبراير الجاري.وحضر أشرف صبحي المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي فرنسا ومونتنجرو والتي حسمها المنتخب الفرنسي لصالحه بنتيجة ٢٨-٢٧ بعد مباراة قوية، والتي احتضنتها صالة المدينة الرياضية ببورسعيد.وجاء المنتخب المصري في المركز الثالث في البطولة بعد أداء متميز لأشبال الفراعنة.وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الاتحاد المصري لكرة اليد يلقى كافة الدعم الفني والمعنوي والمادي، من أجل النهوض بمستوى اللعبة داخلياً، والوصول لأولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، وهو الهدف الرئيسي خلال الفترة الراهنة.وأشاد الوزير بجهود محافظة بورسعيد والاتحاد المصري لكرة اليد ، في إخراج البطولة بهذا الشكل الرائع والذى يعكس مستوى وقدرة مصر التنظيمية والإدارية للعالم.واختتم وزير الرياضة كلمته بأن هذه البطولات تعد بروفات تحضيرية، واعداد للاتحاد من أجل كأس العالم لكرة اليد المقبلة والتي تستضيفها مصر 2021.وفي المقابل أكد اللواء عادل الغضبانمحافظ بورسعيد بأن بورسعيد ترحب علي الدوام باستقبال كافة الفعاليات والبطولات الدولية والمحلية علي أرضها خاصة أنها تمتلك البنية التحتية الرياضية التي تساعد علي نجاح اي بطولة تقام علي أرضها.وأضاف بأن الإشادة التي تلقتها محافظة بورسعيد من جميع الوفود والبعثات الرياضية من الدول المشاركة في بطولة حوض البحر المتوسط جعل المحافظة، تزيد من إهتمامنا باستضافة مزيد من الأحداث الرياضية العالمية.وقدم المحافظ الشكر لوزير الشباب والرياضة على جهوده في تطوير المنظومة الرياضية، وسعيه الدائم الى إستضافة مصر للاحداث والبطولات الرياضية، التي تساهم بشكل كبير في الترويج لمصر سياحيا، مما يعكس آثاره الايجابية على الاقتصاد المصري. شارك في البطولة 12 فريق هم " فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – مصر.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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