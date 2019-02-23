شاهد .. قاسم باشا يخسر بثلاثية في آلانيا سبور بمشاركة الثنائي المصري

قاسم باشا وآلانيا سبور

كتب : أحمد البادي

خسر فريق قاسم باشا من نظيره آلانيا سبور بثلاثية نظيفة، في اللقاء الي أقيم اليوم، في إطار الأسبوع الــ23 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة لاعبا المنتخب الوطني محمود تريزيجيه وكريم حافظ في

خسارة فريقهم قاسم باشا بثلاثية نظيفة.

وسجل بابيس سيسيه الهدف الأول والثاني لفريق آلانيا سبور في الدقائق 7،53، فيما سجل الهدف الثالث جوزيف سورال في الدقيقة

89.

ولعب قاسم باشا بعشرة لاعبين مع نهاية الشوط الأول بعدما طرد حكم المباراة الظهير الأيمن للفريق ستراهيل بوبوف.

بهذه النتيجة يحتل قاسم باشا المركز العاشر برصيد 29 نقطة بترتيب الدوري التركي، فيما يحتل آلانيا سبور المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

شاهد أهداف المباراة :