رياضة | تصريح ناري من سولاري تجاه برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من سولاري تجاه برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، اليوم السبت، منح الغريم برشلونة يوم راحة إضافياً قبل لقائهما منتصف الأسبوع المقبل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

ويحل برشلونة متصدر الترتيب ضيفاً على إشبيلية اليوم السبت، قبل أكثر من 24 ساعة على حلول ريال ضيفاً على ليفانتي في ختام الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وتأتي المواجهتان قبل أيام من اللقاء المرتقب مساء الأربعاء بين الغريمين التقليديين على ملعب سانتياغو برنابيو، في إياب نصف نهائي كأس الملك، بعد تعادلهما 1-1 على ملعب كامب نو في برشلونة ذهاباً.

وانتقد سولاري في مؤتمره الصحافي اليوم منح برشلونة يوماً إضافياً، وهو ما حصل أيضاً قبل لقاء الفريقين في ذهاب نصف نهائي الكأس.

وعلق على الموضوع بالقول: "نجد أن الأمر مضحك"، متابعاً: "هو مثير للتساؤل، لكننا نراه بمثابة تحدٍ".

وتطرق سولاري في مؤتمره الصحافي إلى المباراة ضد مضيفه أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز فريقه 2-1، ونال خلالها قلب دفاعه سيرجيو راموس بطاقة صفراء ستبعده عن مباراة الإياب بسبب الإيقاف لتراكم الانذارات.

وأبدى المدرب ثقته بأن الاتحاد الأوروبي للعبة لن يعاقب راموس بإيقافه لمباراة ثانية، وكانت الهيئة القارية قد أعلنت فتح تحقيق بشأن الدولي الإسباني، بعدما ألمح في تصريحات بعد المباراة إلى أنه تعمد نيل البطاقة الصفراء ليغيب عن مباراة الإياب ويتفادى احتمال الإيقاف في ربع النهائي في حال تأهل فريقه، قبل أن يعود عنها في تصريحات لاحقة.

وقال سولاري: "الأمر تم توضيحه، سيرجيو أوضح الأمر في وقت لاحق، لا شكوك لدينا بهذا الشأن".

وسيغيب راموس عن مباراة الغد ضد ليفانتي نظراً لإيقافه محلياً على خلفية طرده من مباراة الجولة السابقة ضد جيرونا، والتي خسرها النادي الملكي أمام ضيفه بنتيجة 1-2، إلا أن فريق العاصمة سيستعيد خدمات إيسكو بعد تعافيه من آلام في الظهر.

وقال سولاري: "في الأسبوع الماضي أضعنا النقاط واتسع الفارق، لكن علينا تقليصه مجدداً، علينا القتال حتى النهاية".

ويبتعد ريال في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن برشلونة، قبل خوض الأخير مباراته السبت ضد إشبيلية، ويلي لقاء الغريمين التقليديين في الكأس الأربعاء، لقاء آخر مرتقب بينهما السبت في الجولة 26 من الدوري على ملعب ريال.

وكان برشلونة قد فاز في المواجهة الأولى بين الفريقين في الدوري هذا الموسم بنتيجة كبيرة 5-1 على ملعبه كامب نو، في مباراة كانت الأخيرة لجولن لوبيتيغي على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي، قبل أن يقال من منصبه على خلفية سوء النتائج، ويعين سولاري بدلاً منه.