رياضة | تشكيل الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة

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أعلن البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للاسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة شباب قسنطينة الجزائرى بعد قليل فى ثالث جولات بطولة دورى دورى أبطال أفريقيا.
وجاء التشكيل على النحو التالى …
حراسة المرمى .. محمد فوزى
خط الدفاع .. أحمد أيمن – محمد مجدى – محمود متولى – أسامة إبراهيم
خط الوسط .. عماد حمدى – محمود دونجا
أمامهم .. كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم
خط الهجوم .. بنسون شيلونجو
على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمد هاشم – ريتشارد بافور – إبراهيم عبد الخالق – عبد الرحمن مجدى – محمد الضرف – اودا مارشال.