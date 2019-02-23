رياضة | جماهير المحلة تؤازر الفريق وجلسة بين خالد عيد واللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير المحلة تؤازر الفريق وجلسة بين خالد عيد واللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف فريق غزل المحلة مرانه الجماعي اليوم عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، بعد الهزيمة من فريق المنصورة بالجولة 19، بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

وحرصت جماهير المحلة علي حضور مران الفريق اليوم، لمؤازرة خالد عيد واللاعبين، بعد الإنتقادات التي وجهها عدد من الجماهير للمدير الفني، وقامت الجماهير بالهتاف للجهاز الفني، وجميع اللاعبين، وطالبت منهم الفوز في المباراة المقبلة أمام الجزيرة.

وبدأ المران بجلسة بين خالد عيد واللاعبين، ومنح عيد بعض التعليمات الفنية، لتنفيذها خلال المران مع تفادي بعض أخطاء المبارة الماضية، وتحدث عن مواجهة الجزيرة المقبلة، وضرورة الفوز بالثلاث نقاط، إلي جانب تجهيز اللاعبين من الراحة النفسية والبدنية والفنية.

ويحتل المحلة المركز الثامن برصيد 28 نقطة، ويواجه الجزيرة صاحب المركز ال12 برصيد 16 نقطة يوم الخميس المقبل بالجولة 20 من دوري القسم الثاني