رياضة | فالفيردي يهاجم إشبيلية بالقوة الضاربة.. وأومتيتي يعود بعد غياب طويل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يهاجم إشبيلية بالقوة الضاربة.. وأومتيتي يعود بعد غياب طويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إشبيلية بعد قليل في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا". وضم تشكيل برشلونة كلا من :- حراسة المرمى : تير شتيجن خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - أوميتتي - جوردي ألبا خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - فيدال - كوتينيو خط الهجوم : ميسي - سواريز.