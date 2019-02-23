بيب جوارديولا يرد على سؤال هام بـ«الملابس الداخلية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الإسباني بسب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على إمكانية مشاهدته هو ولاعبيه لمباراة منافسهم في الدوري فريق ليفربول، في مباراته أمام مانشستر يونايتد.

جوارديولا أكد أنه سيكون من الصعب عليه وعلى لاعبيه مشاهدة مباراة ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد، الأحد خلال الجولة 27 من بطولة الدروي الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول والمان يونايتد، ستكون مهمة جدا لـ”السيتيزنز”، لأن فوز “الشياطين الحمر” على “الريدز” سيمنح صدارة “البريميرليج” لمان سيتي بفارق الأهداف، ويعيد التنافس بقوة بين الفريقين.

المدرب الإسباني قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: خلال هذه المباراة سنكون في الملعب نستعد لمواجهة تشلسي، نرتدي ملابسنا الداخلية والجوارب والقمصان، لذلك لن يكون هناك وقت لمشاهدة تلك المباراة القمة.

يشار إلى أن مانشستر سيتي سيواجه تشلسي، الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستقام على ملعب ويمبلي.

كان تشلسي تعرض قبل نحو أسبوعين لخسارة مذلة بستة أهداف مقابل لاشيء على يد مضيفه مان سيتي، وهي الخسارة الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عاما للعملاق اللندني.