انت الان تتابع تفاصيل خبر هذا موعد مباراة قطر والبرازيل استعداداً لكوبا أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 05:24 مساءً - بات في حكم المؤكد أن يلتقي المنتخب القطري نظيره البرازيلي في مباراة ودية دولية مرتقبة في الخامس من يونيو المقبل، في إطار استعداد الطرفين لخوض بطولة كوبا أمريكا، التي تحتضنها البرازيل، في الفترة ما بين 14 يونيو و7 يوليو 2019.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن الموعد النهائي للمباراة الودية بين "العنابي" و"راقصي السامبا" سيتحدد وفقاً للبرنامج التدريبي لكل طرف.

وتعد المباراة فرصة مثالية لـ"الأدعم" قبل دخول المعترك اللاتيني، خاصة أن البرازيل تضم في صفوفها كوكبة من اللاعبين العالميين، على غرار نيمار وكوتينيو ومارسيلو وويليان وتياغو سيلفا.

وكان مدرب منتخب قطر، الإسباني فيليكس سانشيز، قد ذكر أن "العنابي" يخطط للوصول إلى أعلى مستوى، قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، من خلال مواجهة منتخبات عملاقة في القارة اللاتينية.

وشدد على أن البطولة القارية الأقدم على مستوى المنتخبات في العالم تُعد فرصة كبيرة لـ"اكتساب الخبرة استعداداً لمونديال 2022"، الذي تحتضنه الدولة الخليجية لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) قد وجَّه دعوةً لـ"العنابي" القطري و"الساموراي" الياباني، في أبريل 2018، علماً أن القرعة، التي سُحبت أواخر يناير المنصرم، لم ترأف بـ"بطل آسيا" بعد أن أوقعته في المجموعة الثانية "الحديدية"، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وكولومبيا والباراغواي.

ويبدأ "الأدعم" مشواره في كوبا أمريكا بلقاء الباراغواي في الـ16 من يونيو، ثم مواجهة كولومبيا في الـ19 من الشهر نفسه، على أن يختتم لقاءاته أمام الأرجنتين في الـ23 من الشهر ذاته.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حلا في المركز الثالث في دور المجموعات، وذلك لإكمال مواجهات دور الثمانية.