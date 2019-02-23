شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد أمام ليفربول.. الأرقام تخضع للشياطين الحمر والان مع التفاصيل

الخليج 365-

يفصلنا أقل من أربعة وعشرون ساعة على انطلاق معركة كبيرة ستشهدها مدينة مانشستر الجميلة بالتحديد على مسرح الأحلام "الأولد ترافورد" حين يستضيف مانشستر يونايتد فريق ليفربول في ديربي الشمال الغربي, ضمن إطار الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في قيادة لاعبيه للحصول على نقاط المباراة الكاملة والعودة لصدارة البريمرليج, الريدز أقترب بقوة هذا الموسم لحصد اللقب المحلي, عشاق أصحاب الزي الأحمر لن يسمحوا بضياع اللقب من جديد بعد ضياع في النسخة الماضية, ليفربول فشل في الحصول على لقب البريمرليج منذ أكثر من 28 عام بعد الفوز بنسخة 1989/1990.

على الجانب الأخر, لن يفرط العبقري أوله غونار سولشاير, المدير الفني لمانشستر يونايتد في نقاط اللقاء كما يعتقد البعض, النرويجي يحلم في مواصلة انتصاراته مع الشياطين الحمر في البريمرليج, اليونايتد لم يخسر أي مباراة في مسابقة الدوري منذ تولي سولشاير مهمة المدير الفني المؤقت بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو لسوء النتائج, مدرب الشياطين يأمل في حصد نقاط لمباراة كاملة ليزيد من ثقة ملاك النادي في التمسك به على أمل إعلانهم في القريب العاجل عن استمراره داخل مسرح الأحلام.

ونرصد لكم من خلال التقرير التالي مقارنة رقمية بين ألقاب الفريقين على المستوى المحلي والقاري:

الألقاب المحلية

أستطاع مانشستر يونايتد حصد لقب البريمرليج 20 مرة كان أخرها تحت قيادة العظيم السير أليكس فيرجسون في موسم 2012/2013, ويمتلك الشياطين 12 لقب من كأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب الفوز بخمس ألقاب كأس الدوري الإنجليزي.

ويمتلك ليفربول في خزائنه 18 لقب من البريمرليج, وحصد الريدز لقبه الأخير في نسخة 1989/1990 مع المدرب الأسكتلندي ولاعب الريدز السابق كينيث ماتيوسون دالغليش, كما يمتلك 7 ألقاب من كأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى 8 ألقاب من كأس الدوري الإنجليزي.

الألقاب القارية

على المستوى القاري, يمتلك الشياطين الحمر 3 ألقاب من دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" وبطولتين من الدوري الأوروبي, فيما حصل ليفربول على لقب الشامبيونزليج في خمس مناسبات, وثلاث ألقاب من بطولة الدوري الأوروبي.