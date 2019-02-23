شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. التشكيلة الأساسية تشهد عودة الوحش الفرنسي والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن إرنستو فالفيردي وتوماس ماشين التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة وإشبيلية والتي ستجمع المباراة بعد أقل من ساعة على ملعب إستاد رامون سانشيز بيزخوان لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.
وشهدت التشكيلة الأساسية لبرشلونة عودة الوحش الفرنسي صامويل أومتيتي بعد غيابه للإصابة لفترة طويلة في الوقت الذي قرر فيه فالفيردي إبقاء الثنائي الهجومي مالكوم دي أوليفيرا وعثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء تمهيداً للزج بهم في الشوط الثاني.
في الوقت الذي يدخل فيه الأندلوسيين المباراة بتشكيل متوازن دفاعياً وهجومياً بوجود خمسة لاعبين في وسط الملعب خلف الثنائي الهجومي وسام بن يدر وبابلو سارابيا مع وجود منير الحدادي لاعب البلوجرانا السابق على مقاعد البدلاء.
وجاءت تشكيلة برشلونة الأساسية على النحو التالي :-ذحراسة المرمى : مارك أندرية تيرشتيجن.
خط الدفاع : جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، نيلسون ساميدو ، جوردي ألبا.
خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس ، أرتور فيدال ، إيفان راكيتيش.
دكة البدلاء
سيرجي روبيرتو ، جيسون موريلو ، مالكوم دي اوليفيرا ، كليونت لينجليت ، عثمان ديمبلي ، كارليس ألينا.
فيما جاءت تشكيلة نادي إشبيلية كالآتي :-
حراسة المرمى : توماس فانشاك.
خط الدفاع : سيمون كاير ، جابرييل ميركادو ، سيرجي جوميز.
خط الوسط : ماركو روغ ، ووير ، بانيجا ، نافاز ، بروميس.
خط الهجوم : بابلو سارابيا ، وسام بن يدر.
دكة البدلاء
فازكويز ، أمادو ، أندرية سيلفا ، منير الحدادي ، أرانا ، روكي ميسا ، خوان سوريانو.
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