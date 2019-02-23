شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. التشكيلة الأساسية تشهد عودة الوحش الفرنسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن إرنستو فالفيردي وتوماس ماشين التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة وإشبيلية والتي ستجمع المباراة بعد أقل من ساعة على ملعب إستاد رامون سانشيز بيزخوان لحساب مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة الأساسية لبرشلونة عودة الوحش الفرنسي صامويل أومتيتي بعد غيابه للإصابة لفترة طويلة في الوقت الذي قرر فيه فالفيردي إبقاء الثنائي الهجومي مالكوم دي أوليفيرا وعثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء تمهيداً للزج بهم في الشوط الثاني.

في الوقت الذي يدخل فيه الأندلوسيين المباراة بتشكيل متوازن دفاعياً وهجومياً بوجود خمسة لاعبين في وسط الملعب خلف الثنائي الهجومي وسام بن يدر وبابلو سارابيا مع وجود منير الحدادي لاعب البلوجرانا السابق على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة برشلونة الأساسية على النحو التالي :-ذ





حراسة المرمى : مارك أندرية تيرشتيجن.

خط الدفاع : جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، نيلسون ساميدو ، جوردي ألبا.





خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس ، أرتور فيدال ، إيفان راكيتيش.



