شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفيني حكماً للقاء النصر والفيحاء.. وحكم الكلاسيكو لـ"الرائد والفيصلي" والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية حكام مباراتي اليوم في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقام، اليوم، مباراتان في ختام الجولة الحادية والعشرين من المسابقة؛ إذ يلعب الرائد مع الفيصلي في الرابعة إلا خمس دقائق عصرًا باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، قبل أن يلتقي النصر والفيحاء في الساعة 8:25 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وأسند اتحاد الكرة مسؤولية إدارة مباراة الرائد والفيصلي إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي سبق أن أدار لقاء «الكلاسيكو» بين الاتحاد والهلال أول أمس الخميس. وسيساعد ماكيلي كلٌّ من ماريوس ديكس وهيسيل ستيجسترا، على أن يكون كريستيان باكس حكمًا رابعًا، وجوشيم كامفويس حكمًا للفيديو.

أما مباراة النصر والفيحاء، فسيديرها السلوفيني دامير سكومينا، يساعده الثلاثي الصربي داليبور دجورجيفيتش، وميلوفان ريستيك، ودانيلو جروجيتش (الحكم الرابع)، فيما سيكون الأوزبكي رافشان إيرماتوف حكمًا للفيديو.

وتُعَد مباراة الرائد والفيصلي صراعًا مفتوحًا على كل الاحتمالات؛ حيث يسعى كلا الفريقين إلى الظفر بنقاط اللقاء الذي تتشابك فيه مواقف الفريقين إلى حد كبير؛ حيث يشغل الرائد المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ولا تفصله سوى ثلاث نقاط عن الفيصلي صاحب المركز التاسع؛ لذلك فإن الرائد سيسعى بكل قوة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور بهدف التساوي مع منافسه في النقاط؛ أملًا في زحزحته من المركز التاسع، والتقدم في جدول ترتيب فرق الدوري.

أما الفيصلي فيسعى إلى الفوز أيضًا؛ ليس للابتعاد فقط عن الرائد، بل وبهدف التقدم في الجدول على حساب الاتفاق صاحب المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

أما في اللقاء الثاني بين النصر والفيحاء، فإن النصر يهمه في المقام الأول إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده البالغ 43 نقطة لتقريب الفارق الذي يفصله عن الهلال المتصدر برصيد 52 نقطة.

ويضع النصر تركيزه على الفوز على الفيحاء الليلة، حتى يظل في دائرة المنافسة لاستعادة اللقب الغائب عن جماهير الشمس منذ حقق الفريق البطولة في موسمين متتاليين: موسم 2013-2014 و2014-2015.

أما الفيحاء فيعاني من النتائج السيئة التي تهدد بقاء الفريق في المسابقة في الموسم المقبل؛ وذلك على الرغم من البداية الجيدة للفريق في أول الموسم الكروي؛ حيث يقبع الفريق في المركز الرابع عشر، برصيد 16 نقطة، ولم يحقق الفوز إلا في أربع مواجهات من أصل عشرين مباراة لعبها الفريق خلال هذا الموسم.