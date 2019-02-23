الامارات | ساري: غوارديولا محظوظ

شكرا لقرائتكم خبر عن ساري: غوارديولا محظوظ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، إن نظيره في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، كان محظوظاً بالحصول على وقته في كرة القدم الإنجليزية من أجل ترك بصمته على النادي قبل أن يقوده إلى إحراز الألقاب.

ويتعرض ساري للضغط في تشيلسي بعدما تراجع إلى المركز السادس في الدوري، وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي، وسط توقعات بأن يرحل المدرب الإيطالي في وقت قريب.

وتولى غوارديولا قيادة سيتي في 2016، وأنهى موسمه الأول دون أي لقب لأول مرة في مسيرته التدريبية، قبل أن يقود سيتي إلى إحراز لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي برقم قياسي من النقاط.

وقال ساري للصحافيين قبل مواجهة سيتي في نهائي كأس الرابطة غداً الأحد: "هو محظوظ.. أعتقد أنه إذا عينت غوارديولا يجب أن تمنحه الوقت، لأن النادي يدرك جيداً أنه يحتاج إلى وقت.. ليس من السهل على الإطلاق على أي فريق إنجليزي أن يقدم هذا الأسلوب من كرة القدم".