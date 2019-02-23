شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف متسابق يشاركون في «الحسا تركض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء)

شارك أكثر من ثمانية آلاف متسابق من مختلف الأعمار والفئات اليوم (السبت) في سباق «الحسا تركض» الذي ينظمه مستشفى الموسى التخصصي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وأمانة الأحساء.

وتضمن السباق خمس فئات عمرية متنوعة، وأسفرت نتائج السباق عن فوز مبارك المراشدة بالمركز الأول، وعبيد النعمي بالمركز الثاني، ويوسف محمد بالمركز الثالث، وخليفة النعيمي بالمركز الرابع وسلطان اليامي بالمركز الخامس، لفئة المحترفين.

وفاز بالمركز الأول لفئة الشباب «الهواة» محمود محمد علي عثمان، والمركز الثاني أحمد الدرامكجي، والمركز الثالث إبراهيم أحمد المنصور، والمركز الرابع بيتر هوكنقز، والمركز الخامس رفعت فهد.

فيما فاز في فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً بالمركز الأول علي عبدالله عسيري، والمركز الثاني جيفري ويكنز، والمركز الثالث ياسر اليوسف، والمركز الرابع فهد العسيري، والمركز الخامس طاهر الناصر.

وعن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فاز بالمركز الأول نور الصناع، والمركز الثاني جليل البطران، والمركز الثالث آدم جعفر، والمركز الرابع عدنان الجمعة، والمركز الخامس أحمد الجاري، فيما فاز بالمركز السادس حسن الحرب، والمركز السابع عبدالله السلطان، والمركز الثامن محمد البوسعدون، والمركز التاسع مرتضى الجبارة.

وفي فئة الأطفال، فاز بالمركز الأول أحمد الزاير، والمركز الأول مكرر خليل عماد المقهوي والمركز الثاني صاحب الرقم 5168، والمركز الثالث حسين الحمد، والمركز الرابع حمزة أحمد عوض، والمركز الخامس أمجد السلمان، في حين قاد لجنة التحكيم الكابتن نايف البخيت من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

من جانبه، صرح مالك الموسى المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي أن سباق «الحسا تركض» إحدى مبادرات مستشفى الموسى التخصصي والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية رياضة الجري واتباع أسلوب حياة صحي ونشر مفهوم الرياضة للجميع.

يذكر أن النسخة الأولى من سباق «الحسا تركض 2018» لاقت نجاحاً كبيراً بمشاركة مجموعة من الفئات من محترفين، وهواة، وكبار السن، وأطفال، والمميز كان مشاركة النساء، فيما تميزت سنة 2019 بالتنظيم الضخم ومشاركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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