دانيلو أسبريلا شبابياً لموسمين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدا احترافيا مع اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريلا لمدة موسمين، وذلك ابتداء من الموسم الرياضي القادم. وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، عقدا احترافيا مع اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريلا لمدة موسمين، وذلك ابتداء من الموسم الرياضي القادم. بدوره، تمنى البلطان للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع «الليوث»، وأن تكون مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات.



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