شكرا لقرائتكم أومتيتى يقود دفاع برشلونة أمام إشبيليه بعد غياب طويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مضيفه إشبيليه، المقرر إقامتها فى الخامسة والربع من مساء اليوم، السبت، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويغيب عن البارسا فى لقاء اليوم للإصابة، البرازيلى آرثر ميلو للإصابة، بالإضافة إلى البلجيكى توماس فيرمايلن والغانى كيفن برينس-بواتينج لأسباب فنية.

وعاد للمشاركة المدافع الفرنسى صامويل أومتيتى بعد غياب طويل للإصابة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 54 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثانى، بينما يأتى إشبيليه فى المركزالرابع برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة، كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - أومتيتى - جوردى ألبا

خط الوسط: بوسكيتش - فيدال - راكيتيتش

خط الهجوم: كوتينيو - ميسى - سواريز