شكرا لقرائتكم أخبار بايرن مبونخ اليوم السبت 23 / 2 / 2019 ريبيرى يقود البافارى أمام هيرتا برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف بايرن ميونخمنافسه هيرتا برلين فى الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت، فى إطار الجولة الـ 23 من الدورى الألمانى "البوندزليجا".

ريبيرى يعود لتشكيل بايرن ميونخ فى المواجهة أمام هيرتا برلين



أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ التشكيلة الرسمية التى سيخوض به الفريق اللقاء أمام ضيفه هيرتا برلين، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والذى سيقام فى الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب "آليانز آرينا".

ويحتل البايرن المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند، الذى سيواجه باير ليفركوزن غدا، بينما يأتى هيرتا برلين فى المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

ويغيب عن البايرن فى لقاء اليوم، المدافع ماتس هوميلز للمرض، آريين روبن للإصابة، والفرنسى كورنتين توليسو لعدم الجاهزية.

وجاء تشكيل الفريق البافارى كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش - بواتينج - سولى - الابا

خط الوسط: مارتينيز - خاميس رودريجيز - جوريتسكا

خط الهجوم: ريبيرى - جنابرى - ليفاندوفسكى



تشكيل بايرن ميونخ

التاريخ يساند بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين



يتفوق بايرن ميونخ فى تاريخ المواجهات ضد هيرتا برلين قبل المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين في الرابعة والنصف مساء السبت بملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا".

ولعب بايرن ميونخ مع هيرتا برلين في مسابقة الدوري الألماني في 68 مباراة، حقق الفوز في 38 مباراة وتعادل الفريقان في 19 لقاء، بينما تذوق الفريق البافاري مرارة الهزيمة في 10 مباريات.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما يحتل هيرتا برلين المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

ويلتقى بايرن ميونخ مع هيرتا برلين للمرة الثانية في غضون أسبوعين بعدما سبق وألتقيا على الملعب الأولمبي ضمن منافسات كأس ألمانيا، وتمكن البايرن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتبدو الفرصة سانحة أمام بايرن ميونخ ليواصل تلك المسيرة الناجحة، لاسيما وأن هيرتا برلين لم يتمكن من تحقيق الفوز بمدينة "ميونخ" منذ 41 عاماً.

وفشل هيرتا برلين في التفوق على بايرن ميونخ فى عقر داره على مدار 23 مباراة متتالية، حيق فاز البايرن في 18 مباراة وتعادل الفريقان في خمس لقاءات.

ويعود أخر إنتصار لفريق هيرتا برلين على بايرن ميونخ بمدينة "ميونخ" إلى أكتوبر 1977 بنتيجة 2- 0، كما لم يتمكن هيرتا برلين من التسجيل في ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ في أخر 4 مباريات.

ويخوض نيكو كوفاتش المدير الفنى لنادى بايرن ميونخ، المباراة رقم الـ100 فى مسيرته التدريبية.

وسيحتفل مدرب بايرن ميونخ بالمباراة الـ100 فى مسيرته التدريبية أمام ناديه السابق هيرتا برلين، والذى لعب له فى 75 مباراة فى الدورى وسجل ثمانية أهداف بين عامى 1991 و1996 وبين عامى 2003 و2006 حسبما ذكر الموقع الرسمى للنادى الألمانى.

وكان بايرن ميونخ تعادل سلبياً مع ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي بملعب "أنفيلد"، في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.