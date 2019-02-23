شكرا لقرائتكم رسميا.. الغاء بند الـ 8 سنوات في عمومية اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بصورة رسميا اليوم السبت على إلغاء بند الـ 8 سنوات، وذلك خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والتى شهدت غياب القطبين الأهلى والزمالك. واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والمنعقدة باحد فنادق 6 اكتوبر لتعديل لائحة النظام الاساسى. وبالتالى أصبح من حق رباعى مجلس إدارة الاتحاد الحاليين، خالد لطيف، سيف زاهر، أحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح خوض الانتخابات المقبلة للجبلاية.

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