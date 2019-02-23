شكرا لقرائتكم الشباب يوقع مع الكولومبي أسبريا لموسمين مقبلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الشباب تعاقده مع الكولومبي دانيلو أسبريا، يوم السبت، على أن ينضم للفريق بدءا من الموسم المقبل.

وكتب الشباب في حسابه على تويتر بجانب صورة أسبريا بقميص النادي أن اللاعب الكولومبي وقع على عقد لمدة عامين وسط أمنيات بمسيرة ناجحة مع الفريق.

ويلعب أسبريا (30 عاما) في صفوف الفيحاء، وأحرز 6 أهداف في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، على سبيل الإعارة من العين الإماراتي.

ويحتل الشباب المركز الثالث في الدوري برصيد 40 نقطة من 21 مباراة وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر قبل تسع جولات على النهاية. وكان الشباب أعلن الأسبوع الماضي فسخ تعاقده بالتراضي مع المهاجم ناصر الشمراني قبل أن ينتقل إلى الاتحاد المتعثر.