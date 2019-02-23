شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 23 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تفاصيل التقرير الطبى لـ مؤمن زكريا قبل العودة للأهلى، رسمياً.. اتحاد الكرة يعرض على الأندية إلغاء الـ8 سنوات.. وشرط جديد للترشح.

حصل ”الخليج 365” على تفاصيل التقرير الطبي الذى كتبه الجهاز الطبى لنادى أحد السعودى عن حالة مؤمن زكريا لاعب الاهلى المعار لنادى أحد، والذى تسبب فى اتخاذ إدارة النادى السعودى قراراً بفسخ العقد مع مؤمن زكريا وعودته من جديد للأهلى.

وزع مجلس إدارة اتحاد الكرة التعديلات المقترحة من جانبه على لائحة النظام الأساسى والتى سيتم مناقشتها فى الجمعية العمومية الطارئة اليوم.

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، عدم وجود نية للتفريط فى ثنائى الفريق محمود متولى وباهر المحمدى، مهما كانت الظروف أو الضغوط أو الإغرءات المالية، فى ظل وجود رغبة فى استعادة الدراويش للتوازن والعودة للمنافسة على البطولات، خاصة بعد عودة الانتصارات للدراويش.

يغلق مسئولو الأهلى ملف تمديد عقود نجومه بأحمد حمودى صانع العاب الفريق الذى أصبح اللاعب الوحيد المتبقي له موسم فى عقده مع الفريق الأحمر ونجح النادى الأحمر فى تمديد عقود جميع اللاعبين الذين تنتهي بنهاية الموسم المقبل، وعلى رأسهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية وكريم نيدفيد، فيما يناقش مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى ملف التجديد لأحمد حمودى.

يُخطط مجلس إدارة نادى الزمالك، لضم محمد عواد حارس الإسماعيلى المعار للوحدة السعودى، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم الإعلان بشكل رسمى عن عدم ضم حارس جديد فى الموسم القادم، إلا إن مصدر مسئول بقلعة ميت عقبة كشف إن التخطيط يكمن نحو ضم محمد عواد ولكن مع التحرك دون الإعلان عن أية أمور خاصة بالصفقة لحسمها خاصة إن هناك منافسة من جانب الأهلى حول ضم الحارس فى الصيف .

خاض الرباعى حسام عاشور ومحمد نجيب ومحمد الشناوى وعمرو جمال، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم، السبت، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

كشف مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي، حقيقة معاناته من إصابة تمنعه من ممارسة كرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان مسئولى نادى أحد عن رغبتهم فى فسخ عقد الإعارة بسبب الإصابة.