شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد ثلاثى القوة الضاربة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية الثلاثى أحمد رفعت ومحمد أشرف روقا وعماد فتحى، لاعبى إنبى، للتواجد مع الفريق البترولى فى مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد الجيش بالسويس، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين بالدورى الممتاز والتى يسعى فيها الفريق البترولى لتحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، خاصة أن إنبى يحتل حالياً المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة حصدها من 22 مباراة.

ويستعيد الفريق البترولى لخدمات الثلاثى بعد رفع الإيقاف عن رفعت عقب طرده فى مباراة الأهلى بالدورى بخلاف غياب الثنائى روقا وفتحى عن الفريق البترولى فى المباراة الماضية أمام الزمالك بالدورى لوجود بند فى عقد إعارتهما من الأبيض للبترولى يمنع مشاركتهما فى مباراة الفريقين.

وكشفت تدريبات إنبى الأخيرة جاهزية الثلاثى للتواجد مع الفريق البترولى أمام المصرى فى المباراة المقبلة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.