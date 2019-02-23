شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..نادي شيكو يكرم أبو ريدة بعد الحصول على أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عطيه رئيس نادي شيكو علي إهداء درع لهاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة احتفالا بفوز مصر بشرف تنظيم بطولة أمم إفريقيا وذلك علي هامش انعقاد عمومية اتحاد الكرة لتعديل اللائحة. واعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور 122 ناديا. وقال مجاهد انه سيتم الإعلان عن عدد الحضور النهائي في الساعة الثالثة عصرا ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور أكثر من 140 ناديا، وسيتم بعد الانتهاء من التسجيل بدء الجمعية العمومية ومناقشة إلغاء بند الثماني سنوات وغيرها من البنود .

ابو ريدة



رئيس نادي شيكو



هانى ابو ريدة

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