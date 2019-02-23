شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الأهلي والزمالك.. غلق باب التسجيل فى عمومية الجبلاية بحضور 152ناديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والمنعقدة بأحد فنادق 6 أكتوبر، لتعديل لائحة النظام الأساسى. وغاب الأهلي والزمالك عن حضور الاجتماع الذى يشهد تعديل بند الـ 8 سنوات والسماح لكل من عمل بالمجال الكروى بالترشح فى الانتخابات بعد 5 سنوات من مزاولة عمله. واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على بعض التعديلات على اللائحة، وعلى رأسها إلغاء بند الـ8 سنوات بجانب وضع حد أقصى لسن الترشح بحيث لا يجوز لمن تخطى الـ70 عامًا خوض الانتخابات، وأيضًا وضع بند يمنع أى شخص من الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس إلا إذا كان قد أمضى دورة كاملة فى المجلس من قبل كعضو مجلس إدارة، بجانب إنشاء روابط محترفة لأندية القسم الأول والثانى والثالث.

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