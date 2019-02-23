شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فى أول رد فعل على أزمة التقرير الطبى.. مؤمن زكريا: "اتقوا الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلي المعار إلى فريق أحد السعودى، على أزمته مع ناديه الجديد بسبب التقرير الطبي الذى أكد صعوبة استكمال النجم المصرى مشواره مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالى بسبب الإصابة.

ونشر مؤمن زكريا فيديو من الجيم على حسابه بموقع تويتر معلقاً "اتقوا الله".

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، فإن هناك اتصالاً تم مع إدارة أحد السعودى سرد خلاله الأخير أسباب إقداهم على هذه الخطوة، مؤكدين أن اللاعب يعانى من مشكلة حدثت أثناء تواجده فى الأهلى.

ويتضمن التقرير الطبى بخصوص حالة مؤمن زكريا والذى سيعلنه أحد السعودى عدداً من النقاط الطبية أبرزها:

- اللاعب يعانى من ضعف وضمور فى العضلات.

- اللاعب لا يعانى من إصابة فى القلب.

- اللاعب يعانى من خلل فى الجهاز العصبى.

- اللاعب يحتاج لراحة تامة لمدة 3 أشهر مع بالتزامن مع حصوله على برنامج علاجى شامل.