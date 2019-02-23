شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أبو ريدة يعقد جلسة ودية مع مندوبى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على عقد جلسات ودية مع مندوبى الأندية قبل انعقاد الجمعية العمومية التى ستقام فى حالة اكتمال النصاب القانونى بحضور 112 نادياً. كما حضر مجدى عبد الغنى وخالد لطيف ودينا الرفاعى أعضاء المجلس، وثروت سويلم المدير التنفيذى، ومحمد الماشطة رئيس اللجنة القانونية.

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