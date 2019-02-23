مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادا للجونة: ظهور نادر لشوبير الابن

كتب: ضياء السقا

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه السبت إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام في الرابعة عصر الأحد في الجولة الـ24 في بطولة الدوري العام.

وشهدت القائمة خروج محمد الشناوي للإصابة، ليدخل بدلا منه الحارس الشاب مصطفى شوبير، نجل الإعلامي أحمد شوبير.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، ضمت القائمة كلاً من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو.

ويغيب عن الأهلي كل من حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي ووليد أزارو، للإصابة، وأحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وصلاح محسن لأسباب فنية.

وكان المارد الأحمر قد فاز في الجولة الماضية على الداخلية بثلاثة أهداف لهدف.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بالدوري، بـ45 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني، الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما يقبع الجونة في المركز العاشر بـ26 نقطة.