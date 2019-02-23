مدرب بترو أتلتيكو: واثق من الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي، بيتو بيانكي، إنه يثق في تحقيق الفوز على الزمالك.

ويتأهب الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو يوم الأحد لحساب الجولة الثالثة من دور لمجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب.

وأضاف المدير الفني من خلال تصريحات صحفية قبل المغادرة إلى مصر: "سنلعب أمام فريق لديه خبرة كبيرة في البطولات الإفريقية."

وكان الزمالك قد خسر مباراة الجولة الأولى أمام جور ماهيا بطل كينيا قبل أن يظفر نصر حسين داي الجزائري بتعادل متأخر أمام الأبيض على ملعب برج العرب بالجولة الثانية.

وأكمل المدرب البرازيلي: "بالنظر لتاريخ المواجهات المصرية الأنجولية فإن الفوز لن يكون أمرًا سهلاً لكنه ليس مستحيلاً."

وعبر المدرب عن ثقته في عناصر الفريق رغم الإجهاد الذي يضرب فريقه في الوقت الحالي.

وتمكن الفريق الأنجولي من الفوز على جور ماهيا الكيني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة بعد أن كان قد خسر الجولة الأولى أمام نصر حسين داي.