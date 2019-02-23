شاهد..مباراة برشلونة ضد إشبيلية بالدوري الإسباني

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تقدم بوابة الوفد بث مباشر، لمباراة برشلونة امام إشبيلية فى الخامسة والربع مساء اليوم على ملعب رامون سانشيز فى الجولة الخامسة والعشرين من الدورى الإسبانى .
ويدخل برشلونة المبارة أمام خصمه العنيد إشبيلية وعينه على الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته، حيث يبتعد عن أتلتيكو مدريد الوصيف بفارق ٧
وتعادل فريق برشلونة فى 4 مباريات من آخر خمس مباريات فى كافة المسابقات، وجاء الانتصار الوحيد بصعوبة بهدف وحيد، على فريق بلد الوليد الأسبوع الماضي.
شاهد المباراة..
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