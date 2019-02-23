ميسي وسواريز لاعبا برشلونة كتب : أحمد البادي أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية، في اللقاء الي سيقام في الخامسة وربع مساء اليوم، في إطار الأسبوع الــ25 من وربع مساء اليوم، في إطار الأسبوع الــ25 من الدوري الإسباني وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي : حراسة المرمي : تيرشتيجن خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، ألبا، أومتيتي. خط الوسط : راكيتيتش، فيدال، كوتينيو، بوسكيتس. خط الهجوم : ميسي، سواريز.

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي وسواريز في هجوم برشلونة أمام إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.