فيديتش.. يحذر مانشستر يونايتد من تحركات محمد صلاح

كتبت: سارة جاب الله

جمع نيمانيا فيديتش لاعب مانشستر يونايتد السابق ، بين فوز فريقه السابق على ليفربول و بين امكانية لاعبي اليونايتد في ايقاف خطورة ثلاثي الرعب في ليفربول، في المباراة التي تجمع بين الريدز والشياطين الحمر مساء غد الأحد القادم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأنجليزي .

وأكد فيديتش في تصريحات صحفية إنجليزية، أنه يجب على مانشستر

يونايتد أن يعادل الجهد و القوة مع لاعبي ليفربول ، لافتا النظر الى أنهم سيفوزوا بالمباراة في حالة النجاح في هذا الأمر .

و أشار الى تحركات محمد صلاح ، و قدوم ساديو ماني من الخلف ، و تعامل روبيرتو فيرمينيو مع الكرة ، يمثل اجهاد لدفاعات أي فريق

و تابع : " فهم دائما يقومون بالحركة ، و هذا يعد تحديا للمدافعين ، لكن على وسط ملعب الفريق أن يكون قويا ولا يسمح لليفربول بالحصول على الكرة كثيرا ، و لا يتم نقل الكرة للأمام بسرعة " .

و تحدث فيديتش عن نقاط قوة الريدز ، كالحركة بدون كرة ، الانقضاض و الضغط العالي ، و الحفاظ على المستوى ، مؤكدا أن هجوم ليفربول هو الأفضل على مستوى الدوري الانجليزي بالكامل في تنفيذ تلك الأشياء .