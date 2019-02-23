ابوريدة يكشف طريقة تحديد ممثلي مصر في دوري الابطال الموسم المقبل

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كشف المهندس هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة، عن طريقة حل ازمة تحديد اول وثاني الدوري هذا الموسم والمشاركين في دوري ايطال افريقيا الموسم المقبل. تتمثل الازمة في استمرار بطولة الدوري لشهر اغسطس في حين ان اخرموعد لتحديد الفريقين المشاركين في البطولة 30 يونيو المقبل.
قال ابوريدة في تصريحات صحفية، انه حال عدم اصحاب المراكز الثلاثة الاولى في الدوري قبل 30 يونيو، سيناقش الاتحاد الافريقي
واضاف: "نسعى لانهاء كاس مصر قبل امم افريقيا، بحيث يتم تحديد بطل البطولة المشارك في الكونفيدرالية". المعروف ان بطل ووصيف الدوري يشاركان في دوري الابطال، بينما يخوض صاحب المركز الثالث وبطل الكاس بطولة الكونفيدرالية.
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