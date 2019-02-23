ابوريدة يكشف طريقة تحديد ممثلي مصر في دوري الابطال الموسم المقبل

ابو ريدة

كتب: كريم عبد المحسن

كشف المهندس هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة، عن طريقة حل ازمة تحديد اول وثاني الدوري هذا الموسم والمشاركين في دوري ايطال افريقيا الموسم المقبل. تتمثل الازمة في استمرار بطولة الدوري لشهر اغسطس في حين ان اخر

موعد لتحديد الفريقين المشاركين في البطولة 30 يونيو المقبل.

قال ابوريدة في تصريحات صحفية، انه حال عدم اصحاب المراكز الثلاثة الاولى في الدوري قبل 30 يونيو، سيناقش الاتحاد الافريقي

لكرة القدم " الكاف "، في اعفاء ممثلي مصر من المشاركة في الادوار التمهيدية.

واضاف: "نسعى لانهاء كاس مصر قبل امم افريقيا، بحيث يتم تحديد بطل البطولة المشارك في الكونفيدرالية". المعروف ان بطل ووصيف الدوري يشاركان في دوري الابطال، بينما يخوض صاحب المركز الثالث وبطل الكاس بطولة الكونفيدرالية.