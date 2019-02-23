152 ناديًا يحضر عمومية اتحاد الكرة.. وغياب الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة (أرشيفية) كتب: كريم عبد المحسن اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والمنعقدة بأحد فنادق 6 أكتوبر لتعديل لائحة النظام الأساسي. النظام الأساسي. وغاب الأهلي والزمالك عن حضور الاجتماع الذي يشهد تعديل بند ال8 سنوات والسماح لكل من عمل بالمجال الكروي بالترشح في الانتخابات بعد 5 سنوات من مزاولة عمله.

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