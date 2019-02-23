أبو ريدة يتحدث عن أزمة الأهلي وبيراميدز

هاني أبو ريدة

كتب: كريم عبد المحسن

تحدث المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن أزمة الأهلي وبيراميدز حول لقاء الفريقين في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وقال أبو ريدة- في تصريحات صحفية- إن المسألة تخص لجنة المسابقات، مكملًا: "اعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام،

لا يوجد أزمة بين اتحاد الكرة والأهلي أو بيراميدز". وأتم: "كل التركيز الآن على ترتيبات استضافة كأس الأمم الأفريقية لخروج الحدث بشكل يليق بسمعة الكرة المصرية".