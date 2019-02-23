أبو ريدة يتحدث عن أزمة الأهلي وبيراميدز

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هاني أبو ريدةكتب: كريم عبد المحسن
تحدث المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عن أزمة الأهلي وبيراميدز حول لقاء الفريقين في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.
وقال أبو ريدة- في تصريحات صحفية- إن المسألة تخص لجنة المسابقات، مكملًا: "اعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام،
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