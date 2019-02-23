أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول أن الريدز لا يخشى مواجهة أي فريق بالبريميرليج، وذلك استعدادا لمواجهة المان يونايتد ضمن منافسات المسابقة المحلية.
وقال صلاح في تصريحات نقلتهاصحيفة “ميرور” البريطانية: “الفريق الذي يريد أن يحصل على اللقب، لابد أن يفوز بجميع المباريات، لا نخشى أي فريق بالدوري، ومستعدون
أضاف: “أرغب في إحراز هدف في مانشستر يونايتد ولكن الأهم هو الفوز بالثلاث نقاط، من أجل التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي”.
اختتم: “في ليفربول تعاهدنا على أن نكون بقلب رجل واحد منذ بداية الموسم، ونحن نسير بخطى ثابتة”.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر يونايتد: لا نخشى أي فريق بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.