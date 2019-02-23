ريال مدريد يحدد موعد حسم صفقة هازارد

باتت صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، إلى ريال مدريد، معقدة أكثر من أي وقت سابق.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه من غير المحتمل أن يتخلى تشيلسي عن أحد نجومه الصيف المقبل، حال استمرار عقوبة المنع من إبرام صفقات لمدة فترتي انتقالات؛ بسبب مخالفة القوانين الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين القصر.



وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد، ليس في عجلة من أمره بشأن حسم صفقة هازارد، خاصة بعد تطور مستوى البرازيلي فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى الوصول المحتمل في الصيف المقبل لمواطنه رودريجو.



وأشارت إلى ريال مدريد سينتظر حتى الصيف المقبل، لمعرفة موقف تشيلسي من الاستئناف الذي سيتقدم به لدى الفيفا لوقف العقوبة، والذي قد ينتج عنه السماح للبلوز بإبرام صفقات في الميركاتو المقبل.



ويهدف الميرنجي أيضًا من تأجيل أي مفاوضات تخص هازارد للصيف المقبل لتقليل سعر اللاعب، على شاكلة ما حدث عند التعاقد مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الصيف الماضي، إثر دخوله في الموسم الأخير من عقده رفقة البلوز.

