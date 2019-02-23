رياضة | الإسماعيلي يخطف فوزا قاتلا من طلائع الجيش في دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يخطف فوزا قاتلا من طلائع الجيش في دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق ناشئي الإسماعيلي علي طلائع الجيش في المبارة التي جمعتهما اليوم في اطار الجولة ال 18 من دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، بهدفين لهدف.

استحوذ الإسماعيلي علي معظم مجريات اللقاء وافتتح اسامة الاهداف للدراويش في الدقيقة 20 من الشوط الاول ثم يحرز الطلائع هدف التعادل في الدقيقة 23 وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شهد الشوط الثاني ضغط مستمر من لاعبي الإسماعيلي لاحراز هدف الفوز وينجح البديل عمر السعيد في خطف نقاط المباراة بتسديدة صاروخية سكنت شباك حارس مرمي طلائع الجيش، معلنا عن تقدم الدراويش بهدفين لهدف في الوقت بدل الضائع.

يقود الجهاز الفني للفريق، مكون من هاني الزاوي مشرف عام، وليد بليغ مدير فنيا، وجمال أبو جميل مدرب عام، وعلي بركات مدربا، ولاح الحسن مدرب حراس، ومحمد نجيب مدير إداري، ومحمد حسن أخصائي علاج طبيعي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاسماعيلي الي 33 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة.