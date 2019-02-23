رياضة | رسالة نارية من مؤمن زكريا لمسؤولي أحد السعودي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من مؤمن زكريا لمسؤولي أحد السعودي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هدد مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمعار إلى أحد السعودي، باللجوء للقضاء بعدما قام أحد مسؤولي النادي السعودي بالإساءة له وادعاء إصابته بمرض مزمن، بجانب تمسكه بالحصول على كافة مستحقاته في حالة فسخ التعاقد معه.
وكان مسعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي قد أعلن بالأمس عزمه على فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا الذي تعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من الأهلي بسبب إصابة اللاعب بمرض مزمن.
وكشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة أو مرض مزمن مثلما صرح بذلك سعود الحربي رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية ولكن النادي هو من يرغب في فسخ تعاقده معه.
وأضاف المصدر بأن سبب إدارة أحد في فسخ تعاقده معه هو دخول مؤمن في مشاداة مع مسئول رفيع في النادي لذلك قرر النادي فسخ التعاقد.
وتابع المصدر بأنه في حالة أن أنباء إصابة اللاعبي التي تداولها مسئولو النادي السعودي، فلماذا لم يظهر ذلك في الكشف الطبي الذي خضع له قبل الانضمام رسميا، ولماذا دخل قائمة الفريق في مباراتين متتاليتين؟.
الأهلي يفاجئ الجبلاية بخطاب ناري
قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجديد مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم للتأكيد على رفضه استبدال مبارياته من مسابقة الدوري إلى الكأس.
ويتضمن خطاب مجلس الأهلي والذي سيتم إرساله اليوم، أن الاتحاد المصري لا يتبع نظامًا عادلًا مع جميع الأندية المسؤول عنها.
ويشير الخطاب إلى أنه يتم إجبار الأهلي على خوض مباراة كل ثلاثة أيام من أجل لعب لقاءاته المؤجلة فيما هناك فرق تلعب كل أسبوع مباراة وحيدة.
كما يحمل خطاب القلعة الحمراء، سؤالًا لمسؤولي الجبلاية، مؤكدًا أن اتحاد الكرة قال أن التعديلات التي تم إجراؤها على جدول الدورى تأتي من منطلق تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة في الدوري وليس لمجاملة نادي معين، فهل الزمالك طرف منافس بل وعلى قمة الدورى، كيف يواجه الأهلي في 30 مارس والزمالك لم يخوض مباراة أمام الإسماعيلي حتى الآن.
وأفاد مسؤولو القلعة الحمراء، أن الأهلي يواجه الجونة مساء غدٍ للمرة الثانية في الدوري، والإسماعيلي لم يخوض مباراة أمامه منذ الدور الأول، فهل هذه هي العدالة التي يتحدثون عنها".
واختتم الخطاب أن الجبلاية، طالبت أن تكون باقي مباريات الكأس دون حضور الجمهور، بالرغم من خوض مباريات دور الـ 32 بجمهور، فهل هذا منطقي ولمصلحة من يتم حرمان الأندية الشعبية من جماهيرها.