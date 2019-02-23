شكرا لقرائتكم خبر عن "أخضر البولينج" يحقق خمس ميداليات في البطولة العربية والان مع التفاصيل

الخليج 365- حصد المنتخب السعودي للبولينج 5 ميداليات "فضيتان و3 برونزيات" وذلك في ختام منافسات البطولة العربية التاسعة للرجال والمقامة فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 7 منتخبات عربية بمجموع 42 لاعباً.

ونال الأخضر الميدالية البرونزية في مسابقة الزوجي عن طريق اللاعبين حسن آل الشيخ وعبدالرحمن الخليوي، كما حقق الثلاثي حسن آل الشيخ وعبدالرحمن الخليوي وساري الجزائري الميدالية الفضية في مسابقة الثلاثي.

وحقق لاعبو المنتخب السعودي الميدالية الفضية في مسابقة الفرق، فيما حقق اللاعب عبدالرحمن الخليوي برونزية مسابقة الترتيب العام، وأخيراً حقق اللاعب حسن آل الشيخ الميدالية البرونزية في مسابقة الأساتذة.

من جهته أشاد رئيس الاتحاد السعودي للبولينج بدر آل الشيخ بالمستويات المشرفة والمميزة التي ظهر عليها لاعبو المنتخب السعودي للرجال وللسيدات في منافسات البطولة العربية التاسعة للرجال والخامسة للسيدات التي شهدت أول مشاركة لسيدات السعودية في منافسات البطولات العربية للبولينج.

وبين آل الشيخ أن الاتحاد يواصل عمله بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية للارتقاء أكثر باللعبة في السعودية ومواصلة حضورها في المحافل العربية والخليجية والدولية، مقدماً شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على ما يقدمه من دعم للمنتخبات السعودية من أجل رفع علم المملكة في جميع المحافل.