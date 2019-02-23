شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد: سنقاتل على الليجا حتى النهاية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أن فريقه سيقاتل حتى نهاية مسابقة الدوري الأسباني هذا الموسم.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفانتي، كل مباراة يتم الاعداد لها ولعبها مع أكبر التزام، وسوف نقاتل من أجل الليجا حتى النهاية.

وتابع، "نأمل دائما أن نقلّص فارق النقاط عن المتصدر، اللاعبون لازالوا يمتلكون المميزات التي مكنتنا من الحصول على سلسلة انتصارات متتالية.

وواصل الأرجنتيني، نقوم بالتركيز فقط على مباراة ليفانتي، انه خصم رائع ويلعبون بسرعة عالية، علينا ان نكون على كامل الاستعداد.

وأوضح، نحن نواجه تحديا كبيرا في لعب كلاسيكو الكأس مع أقل وقت راحة من المنافس المباشر.

وأضاف، لا اقصد الشكوى بالكلام الذي تحدثت به عن جدول المباريات، لكنها امور لا بد ان نقبلها و نتخذها كتحدي.

وعن موقف المصابين في الفريق الملكي أتم حديثه قائلأ، إيسكو تدرب بشكل طبيعي وهو جاهز للتحدي القادم، فقد ماركوس يورينتي هو مازال يتعافى من الإصابة.

ويواجه ريال مدريد نظيره ليفانتي غدا الاحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الأسباني، في آخر اختبار قبل مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس أسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 45 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو الثاني و9 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.