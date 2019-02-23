شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانوني لـ«عمومية» اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي، على استقبال أعضاء الجمعية العمومية حلال الاجتماع المنعقد عصر اليوم السبت.

وفتح اتحاد الكرة باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية في تمام الواحدة ظهرًا، على أن يجتمع مجلس الإدارة بالجمعية العمومية في تمام الثالثة عصراً.

فيما أعلن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور ١٢٢ ناديًا.

وقال «مجاهد» إنه سيتم الإعلان عن عدد الحضور النهائي في الساعة الثالثة عصرًا، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور أكثر من ١٤٠ ناديًا.

وسيتم بعد الانتهاء من التسجيل بدء الجمعية العمومية ومناقشة إلغاء بند الثماني سنوات وغيرها من البنود.