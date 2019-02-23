شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم السبت 23 / 2 / 2019 إشبيليه الفريق المفضل للبرغوث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي فريقه برشلونة فى المواجهة الهامة أمام إشبيليه، والتى تنطلق فى الخامسة والربع مساء اليوم السبت فى الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى.

إشبيليه ضحية ميسي المفضلة قبل مواجهة اليوم

يعد فريق إشبيليه هو الضحية المفضلة لدى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، كون الفريق الأندلسى هو أكثر الفرق التى تلقت أهدافا من البرغوث، خلال مشواره الكروى الحاقل.

وسجل ميسي فى مرمى إشبيليه 33 هدفا بالتمام والكمال فى خلال 36 مباراة فقط، أى بمعدل يقترب من هدف فى كل مباراة، بالإضافة إلى صناعته 15 هدفا لزملائه.

وكان آخر هدف سجله ميسي فى مرمى إشبيليه فى شهر يناير الماضى، خلال انتصار البارسا العريض بستة أهداف مقابل هدف على ملعب "كامب نو" فى اياب دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، مما أدى إلى تأهل البلوجرانا لمواجهة غريمه ريال مدريد فى الدور قبل النهائى.