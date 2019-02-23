شكرا لقرائتكم على ماهر: لا توجد مباراة سهله والدليل صفقة الـ150 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال على ماهر المدير الفنى لإنبى، إن الفريق البترولى هدفه تحقيق الفوز فى كل مباراة يخوضها فى بطولة الدورى الممتاز، متابعاً:"تحدثت مع اللاعبين فى الفترة الماضية إن المرحلة الحالية تطلب حصد كافة النقاط ولكن إذا لم يحالفنا التوفيق فى تحقيق الفوز فنقطة التعادل أفضل لنا فنقطة وحيدة قد تبقى على فريق فى الدورى الممتاز".

عن المواجهة المقبلة أمام المصرى أوضح على ماهر إن جميع مباريات الدورى باتت صعبة مُدللاً على ذلك فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بقول:"الأندية التى تضم لاعبين بملايين وتستقطب لاعبا مثلاً بـ150 مليون تفوز بصعوبة وبفارق هدف مثلاً ما يؤكد إن المنافسة صعبة هذا الموسم بين كل الأندية فى مختلف المباريات لذلك فسواء مباراة المصرى أو غيرها صعبة ولكن هدفى لا يتغير اللعب دائماً على الثلاث نقاط".

كما شدد المدير الفنى لإنبى إن مجلس إدارة النادى برئاسة علاء خشب ونائبه زكريا السيد يدعمون الفريق بكل قوة خاصة بعد الأداء الجيد الذى قدمه اللاعبين فى الفترة الماضية.

ويلتقى إنبى يوم الثلاثاء المقبل مع المصرى، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين فى إطار بطولة الدورى الممتاز.