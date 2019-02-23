شكرا لقرائتكم لاسارتي يستبعد 16 لاعباً.. أبرزهم صلاح وصالح وحمودي ووحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، 16 لاعبا من قائمة الفريق الأحمر، لمواجهة الجونة غداً الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد لاسارتي كلا من :- حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوي بسبب الإصابة، وأحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وصلاح محسن ومحمود وحيد.

وكان لاسارتي قد أعلن قائمة مباراة الجونة وتضم ، كلاً من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو