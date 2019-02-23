شكرا لقرائتكم تأكيد لـ"الخليج 365".. كريم حافظ يقود قاسم باشا ضد الانيا سبور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وكريم حافظ التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة ألانيا سبور التي تنطلق فى الثالثة عصراً ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري التركي.

وتأكيداً لإنفراد "الخليج 365" تواجد كريم حافظ فى التشكيلة الاساسية لفريق قاسم باشا بجوار زميله محمود تريزيجيه.

وتعد هذه المرة الاولى التي يتواجد فيها كريم حافظ أساسياً بمسابقة الدوري التركي مع نادي قاسم باشا.

وانضم كريم حافظ لصفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، وسجل ظهوره الاول بمسابقة الدوري التركي في المباراة قبل الماضية أمام أنقرة غوجو عندما شارك لمدة 14 دقيقة.

ويسعى محمود تريزيجيه وكريم حافظ لقيادة قاسم باشا نحو إنهاء سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق فى المباريات الـ 5 الأخيرة بمسابقة الدوري التركي.

ويحتل قاسم باشا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على الانيا سبور صاحب المركز العاشر، قبل انطلاق منافسات الجولة.